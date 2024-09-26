Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26 сентября: операции в Дженине, Шхеме, Хевроне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 сентября действовали в Дженине и около Дженина (в Ямуне), в Шхеме, в Аль-Бире (около Рамаллы), около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), в Хевроне и около Хеврона (в Таркумии, Дуре, Байт-Кахиле).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 сентября.

Пограничная полиция действовала в Абу Дисе, на восточной окраине Иерусалима.