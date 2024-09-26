Участник попытки линчевания солдата во время операции "Страж стен" получил 15 лет тюрьмы

Окружной суд Тель-Авива приговорил Нура Юсефа, признанного виновным в покушении на убийство и совершении теракта во время беспорядков в ходе антитеррористической операции "Страж стен", к 15 годам лишения свободы. Суд также обязал его выплатить пострадавшему 100 тысяч шекелей компенсации.

В приговоре указано: в мае 2001 года, когда солдат шел к дому своего деда на улице Иерушалаим в Яффо, к нему подбежала группа арабов, брызнули ему в лицо из газового баллончика и начали его избивать руками и ногами. Обвиняемый, находившийся на другой стороне улицы, решил присоединиться к избиению.

Он поднял валун весом около трех килограммов, подошел к солдату и бросил этот валун ему на голову. Избиваемый солдат в этот момент лежал на земле и был совершенно беспомощен. Этот поступок расценивается как террористический акт и покушение на убийство.

Военнослужащий получил серьезные телесные повреждения, нападавшие скрылись с места происшествия.

Обвинение просило приговорить Нура Юсефа к 24 годам тюремного заключения. Представители обвинения сообщили, что изучат приговор и примут решение, будут ли аппелировать на слишком мягкий приговор.