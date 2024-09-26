Трое учеников школы "Шевах-Мофет" госпитализированы после драки из-за переписки в WhatsApp

В среду, 25 сентября, в парке на улице Бен-Цви в Тель-Авиве произошла драка между подростками с применением холодного оружия.

Прибывшие на место сотрудники полиции из полицейского участка Яффо и подразделения ЯСАМ задержали 16-летнего подростка, жителя Тель-Авива. Троим участникам драки потребовалась госпитализация, их состояние оценивается врачами как легкое.

Согласно данным предварительного расследования, участники драки являются одноклассниками из школы "Шевах-Мофет". Причиной драки стал спор во время переписки в WhatsApp.