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Израиль

Трое учеников школы "Шевах-Мофет" госпитализированы после драки из-за переписки в WhatsApp

время публикации: 26 сентября 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 07:18
Трое учеников школы "Шевах-Мофет" госпитализированы после драки из-за переписки в WhatsApp
Flash90

В среду, 25 сентября, в парке на улице Бен-Цви в Тель-Авиве произошла драка между подростками с применением холодного оружия.

Прибывшие на место сотрудники полиции из полицейского участка Яффо и подразделения ЯСАМ задержали 16-летнего подростка, жителя Тель-Авива. Троим участникам драки потребовалась госпитализация, их состояние оценивается врачами как легкое.

Согласно данным предварительного расследования, участники драки являются одноклассниками из школы "Шевах-Мофет". Причиной драки стал спор во время переписки в WhatsApp.

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