ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух мультикоптеров "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие региональной бригады "Хирам", отвечающей за восточный сектор израильско-ливанской границы, сбили мультикоптер ливанской террористической организации "Хизбалла", вторгшийся в воздушное пространство Израиля.

В пресс-службе сообщили, что мультикоптер был замечен задолго до пересечения границы и находился под постоянным наблюдением.

Также сегодня на приграничной территории был обнаружен мультикоптер "Хизбаллы", сбитый две недели назад военнослужащими региональной бригады "Барам", отвечающей за западный сектор границы.

Это далеко не первые попытки "Хизбаллы" использовать мультикоптеры на израильской границе. О сбитых мультикоптерах сообщалось в январе 2021 года, в ноябре 2020 года, а в июле 2020 года военнослужащие перехватили управление мультикоптером "Хизбаллы" и посадили его на израильской территории.