БАГАЦ заморозил назначение Офира Акуниса министром юстиции

Вечером во вторник, 27 апреля, Высший суд справедливости заморозил решение правительства о назначении Офира Акуниса министром юстиции. Назначение заморожено до принятия окончательного решения судом.

В вердикте БАГАЦ говорится: "Во избежание недопонимания этот вердикт является временным постановлением, согласно которому Офир Акунис не начнет работу в качестве министра юстиции до принятия судом дополнительного решения". Рассмотрение судом апелляции возобновится 28 апреля.

Суд потребовал от истцов и представителей правительства представить до 15:30 28 апреля свой ответ на вопрос: почему, с их точки зрения, решение о назначении Офира Акуниса министром юстиции, является незаконным?

Ранее на заседании правительства, которое собралось по требованию БАГАЦа для назначения постоянного министра юстиции, развернулась драма. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вынес на голосование кандидатуру Офира Акуниса ("Ликуд") на пост министра юстиции без согласия сменного премьер-министра Бени Ганца.

17 министров проголосовали за, 7 против. Трое министров - Ицик Шмули, Омар Янкелевич и Михаэль Битон не приняли участия в голосовании. Перед этим правительство отклонило предложение о назначении Бени Ганца на пост главы минюста.

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц требовал не голосовать по кандидатуре Акуниса, так как по этому поводу не было договоренности. "По поводу вашей кандидатуры также не было договоренности, однако мы вынесли ее на голосование", - ответил ему премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Сразу после голосования юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил его результаты недействительными, а само голосование не соответствующим закону. Мандельблит мотивировал свое постановление тем, что в соответствии с законом о паритетном правительстве, кандидатуры министров должны быть приемлемы для "Кахоль Лаван" и "Ликуда". "Состоявшееся голосование незаконно и не имеет силы. Вы вынесли на голосование незаконное предложение вопреки позиции юридического советника правительства. Это беспрецедентный шаг", - заявил Мандельблит.

Вечером БАГАЦ собрался для обсуждения назначения, которое юридическим советником было признано недействительным. Перез заседание Нетаниягу заявил, что отказывается от того, чтобы его представлял юридический советник Авихай Мандельблит. Его и Офира Акуниса представлял в частном порядке адвокат Давид Питер.