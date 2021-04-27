Политический тупик: Беннет и Саар не доверяют Нетаниягу и не могут договориться с Лапидом

За неделю до истечения срока действия мандата, полученного премьер-министром Биньямином Нетаниягу на формирование коалиции, ситуация на коалиционных переговорах остается туманной.

Несмотря на то, что формально коалицию формирует сейчас Нетаниягу, основные переговоры ведутся в блоке его противников. 27 апреля газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что эти переговоры близки к успешному завершению.

Согласно информации, опубликованной обозревателем Иегудой Шлезингером, большинство вопросов согласованы. Распределение основных министерских портфелей будет выглядеть следующим образом: премьер-министр Нафтали Беннет, министр иностранных дел и сменный глава правительства Яир Лапид, министр обороны Бени Ганц, министр финансов Авигдор Либерман, министр юстиции Гидеон Саар или Айелет Шакед, министр просвещения Ифат Шаша Битон. По информации издания, согласовано даже, что министром по делам религий будет депутат Кнессета Матан Каана ("Ямина"). В том, что касается повестки дня будущего правительства, как пишет "Исраэль а-Йом", достигнута договоренность об утверждении двухгодичного бюджета и сохранении статуса-кво в вопросах религии и государства. В этой сфере, по утверждению Шлезингера, решения будут приниматься в духе галахических постановлений организации ЦОХАР.

Эта публикация вызывает сомнения, так как в НДИ не готовы на статус-кво в вопросах религии и государства, а глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар не готов отказаться от требования получить пост министра обороны. Помимо этого, в блоке противников премьер-министра продолжается дискуссия о том, как будут выглядеть составляющие паритетного правительства, о создании которого сейчас идет речь. Беннет и Саар настаивают на том, чтобы правая часть блока, состоящая из партий "Ямина" и "Тиква Хадаша" (13 мандатов), получили бы такое же число портфелей как и партии "Еш Атид", НДИ, "Кахоль Лаван", "Авода" и МЕРЕЦ (45 мандатов). Это требование вызывает недовольство в блоке. В НДИ недовольны тем, что Беннет и Саар считают свои партии единственно правыми, а в "Еш Атид" и "Аводе" возражают против паритетной формулы распределения портфелей.

Эта ситуация привела к тому, что 26 апреля на заседании фракции "Ямина" Нафтали Беннет заявил, что создание правительства национального единства находится под вопросом. "Нет смысла скрывать, что есть серьезные разногласия, и никто не может гарантировать, что правительство национального единства будет создано", – заявил лидер партии "Ямина". Аналогичные заявления сделал и глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар.

Газета "Едиот Ахронот" сообщает, что в беседах с приближенными Беннет высказывает раздражение по поводу крайне медленного продвижения на переговорах. Ранее сообщалось, что глава "Ямины" стремится к завершению коалиционных переговоров до конца нынешней недели.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не отказался от попыток сформировать коалицию, однако шансы на это в настоящий момент выглядят призрачными. 26 апреля телеканал "Кан 11" сообщил, что приближенные Нетаниягу дали понять Беннету и Саару, что глава правительства будет готов предоставить одному из них возможность быть первым в ротационном правительстве. В окружении Нетаниягу намекают, что глава правительства готов покинуть свой пост на год. Официального предложения пока не поступало. В "Ямине" и "Тиква Хадаша" высказывают недоверие по поводу этого предложения. "Когда хотят вести переговоры, ведут их за закрытыми дверьми, высказывая конкретные предложения. Эти публикации выглядят как очередной пробный шар, цель которого сорвать переговоры с Лапидом", – заявляют в "Ямине". По мнению многих в политической системе, главной целью Биньямина Нетаниягу является срыв переговоров Лапида с Беннетом и провоцирование пятых выборов. "Нетаниягу не просто предлагает ротацию. Когда начнутся реальные переговоры, он выдвинет множество условий, запутает дело до максимума, а когда Беннет или Саар попадут в его ловушку, он сорвет переговоры и спровоцирует выборы", – заявил корреспондентам "Едиот Ахронот" источник, знакомый с ходом переговоров.

В "Ямине" также не торопятся окончательно отказываться от переговоров с Нетаниягу. 26 апреля представители "Ямины" проголосовали за предложение "Ликуда" по избранию вице-спикеров Кнессета. На заседании организационной комиссии парламента также было принято решение о создании специальной комиссии по решению проблем арабского сектора. Эту комиссию возглавит глава РААМ Мансур Аббас. В Кнессете полагают, что создание комиссии является еще одной попыткой Нетаниягу заручиться поддержкой Аббаса при возможном голосовании о введении прямых выборов главы правительства.

Напомним, что 25 апреля публиковалась информация, согласно которой Нетаниягу обращался к главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу с предложением быть первым в ротации на посту премьер-министра. Аналогичное предложение, согласно публикации "Исраэль а-Йом", было сделано главе ШАС Арье Дери.