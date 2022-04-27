Задержаны трое жителей Иерусалима, угонявшие автомобили в автономию

Полиция Петах-Тиквы задержала группу злоумышленников, угонявших автомобили из города на территорию Палестинской автономии.

Накануне полицейские заметили автомобиль, который вызвал их подозрения. Они установили за ним слежку и остановили возле КПП "Рантис". При проверке выяснилось, что речь идет об угнанном автомобиле. Угонщик, находившийся в автомобиле, задержан.

Одновременно полицейские начали преследование второго автомобиля, в котором предположительно находились соучастники угонщика. Автомобиль был задержан возле развязки Арэль, и пассажиры задержаны.

Все трое, жители арабских кварталов Иерусалима, позднее предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.