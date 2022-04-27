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NEWSru.co.il :: В Израиле27 апреля 2022 г., 12:50

"Дело 4000": в зале суда возник конфликт

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Шломо Фильбер

27 апреля адвокаты обвиняемых по "делу 4000" продолжили допрашивать государственного свидетеля Шломо Фильбера.

В ходе допроса возник конфликт между адвокатом Жаком Хеном, представляющим бывшего владельца "Безек" Шауля Аловича, и представителем госпрокуратуры Иегудит Тирош. "Государственный свидетель с радостью и вдохновением соглашается с любым тезисом, который ему предлагает защита", - сказала Иегудит Тирош.

В ответ защита потребовала от обвинения прекратить "отпускать реплики, которые тут же утекают в прессу, доносятся до государственного свидетеля и влияют не его показания".


Перед праздником Песах прокуратура завершила допрос Фильбера, занимавшего в 2015 году пост генерального директора министерства связи. Главным в его показаниях в полиции было свидетельство о встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, в ходе которой тот якобы отдал распоряжение продвигать сделку по слиянию "Безек" и YES. Прокуратура утверждает, что помощь в продвижении этой сделки является одним из проявлений "коррупционной связи" между Нетаниягу и Аловичем.

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