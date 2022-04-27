Беннет на церемонии в "Яд ва-Шем": "Ни одно событие в мире нельзя сравнить с Холокостом"

Премьер-министр Нафтали Беннет выступил на государственной церемонии, посвященной Дню памяти Катастрофы и героизма еврейского народа, которая состоялась в Мемориальном комплексе "Яд ва-Шем". Приводим его речь без сокращений.

"Я держу в руках Лист свидетельских показаний - официальный бланк "Яд ва-Шем", в котором содержится информация об одном еврее, уничтоженном во время Холокоста: его имя и фамилия, имена его родителей, когда он родился, чем занимался и как был убит. Обычно Листы свидетельских показаний заполняли члены семьи или друзья, которые могли достоверно и точно описать все детали.

Хочу прочесть вам то, что написано здесь: фамилия Рейх, имени нет, родилась в Освенциме, отнята у матери и убита через полчаса после рождения. Подпись: Ирэн Рейх, мать.

Холокост - беспрецедентная катастрофа в истории человечества. Я говорю об этом, потому что с годами в мире возникает все больше дискуссий, сравнивающих другие события с Холокостом. Но нет, даже самые страшные войны сегодня - не Холокост и несравнимы с Холокостом.

Ни одно событие в истории, каким бы жестоким оно ни было, не может сравниться с уничтожением евреев Европы нацистами и их пособниками.

История насыщена, к сожалению, жестокими войнами, зверскими убийствами и даже геноцидом. Но это, как правило, средства, предназначенные для достижения какой-либо цели - военной, политической, экономической или религиозной.

Уничтожение евреев - нечто иное. Нигде и никогда один народ не уничтожал другой так планомерно, систематично и хладнокровно, исходя из абсолютной идеологии, а не из утилитаризма.

Нацисты убивали евреев не для того, чтобы захватить их место работы или их дом. Нацисты стремились добраться до всех евреев и истребить их до последнего. У еврея во время Холокоста не было пути спасения. Ни плен, ни депортация, ни обращение в другую веру или изменение поведения не было спасением, потому что уничтожение производилось только на основании принадлежности к еврейству, независимо от действий человека. Немцы не жалели сил для осуществления этой задачи.

Ненависть - эмоция, которую легко разжечь и использовать. Эти самые темные стороны человеческой психики часто прорываются в виде слепой ненависти к другому.

В каждом из своих проявлений антисемитизм принимает разные формы, находя разные причины. Всякий раз, когда у нас возникает искушение поверить, что мы вступили в новую, либеральную, современную эпоху, в которой люди больше не питают ненависти к евреям, реальность открывает нам глаза.

Мы построили сильное и процветающее еврейское государство в Эрец-Исраэль. Государство Израиль должно быть самым сильным - с самой сильной армией, с самыми совершенными ВВС, с самыми смелыми воинами, со спецслужбами высочайшего уровня и прежде всего с глубочайшей верой в справедливость нашего пути. Это наша цель, у нас нет другого выбора.

Государство Израиль сильно. Мы строим мосты к новым и старым друзьям, укрепляем союзы. Но вместе с нашими друзьями и союзниками мы должны помнить основную истину: мы будем существовать здесь, в нашей стране, только если углубим свои корни в нашей земле.

Еврейский народ может существовать в диаспоре и мечтать об Иерусалиме, но его истинное и естественное существование только здесь, дома, на земле Эрец-Исраэль. Строительство этого дома – и обязанность, и огромная привилегия для всех нас".