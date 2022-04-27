Отец и тетка убийцы Рона Кукии допрошены полицией после скандала в суде

В окружном суде Беэр-Шевы, где рассматривалось дело Уды Абу Джуды, обвиняемого в убийстве 19-летнего сержанта Рона Ицхака Кукии, произошла перепалка между родными обвиняемого и отцом погибшего.

Сайт "Mаарив" пишет, что во время слушаний отец и тетка террориста подбежали к отцу Рона Кукии, крича: "Ты – никудышный! Вы все - убийцы, помойте руки!".

В представитель организации "Им Тирцу", сопровождающий семью погибшего военнослужащего в этом процессе, попытался урезонить кричавших, напомнив им, что именно их сын убил другого человека.

"Mаарив" пишет, что родственники Уды Абу Джуды были доставлены в отделение полиции в Беэр-Шеве, где были допрошены в связи с подозрением в том, что они угрожали отцу Рона Кукии.

19-летний сержант ЦАХАЛ Рон Ицхак Кукия был убит 30 ноября 2017 года на автобусной остановке возле торгового центра в Араде. Это убийство классифицируется как теракт.