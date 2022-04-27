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NEWSru.co.il :: В Израиле27 апреля 2022 г., 11:56

Глава Бундестага в Кнессете: "Склоняю голову перед непостижимыми страданиями жертв преступлений, совершенных немцами"

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Глава германского парламента Бундестага Бербель Бас прибыла в Кнессет и принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Катастрофы.

Она оставила запись в официальной книге гостей. "Я склоняю голову перед непостижимыми страданиями жертв преступлений против человечества, совершенных немцами. Уроки Катастрофы требуют от нас не давать никакого места антисемитизму. Ответственность Германии не исчерпана, мы стоим плечом к плечу с Израилем", - написала глава Бундестага.

Это первый визит главы германского парламента в Кнессете, приуроченный ко Дню Катастрофы. Перед приездом в Кнессет Бербель Бас в сопровождении спикера парламента Мики Леви посетила мемориальный комплекс "Яд ва-Шем". 28 апреля она примет участие в мероприятиях в Кнессете, в том числе в церемонии "У каждого человека есть имя", когда будут зачитаны имена жертв Холокоста.

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