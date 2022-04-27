Пнина Тамено-Шете: парад 9 мая в Израиле не состоится
Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете сообщила в эфире радиостанции "Кан Рэка", что ежегодный официальный парад ветеранов в День Победы 9 мая не состоится.
Тамено-Шете заявила, что ей известно о "существующей деликатной ситуации" и что на традиционной церемонии на Горе Герцля в этом году основное внимание будет уделено вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.
Министр подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии принималось вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.
Накануне посольство Украины сообщило в Facebook, что, по итогам встречи между послом Украины в Израиле Евгением Корнейчуком и Пниной Тамено-Шете "министр сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в нынешнем году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая, в связи с российской агрессией против Украины".
Напомним, посол Корнейчук ранее обращался к израильским властям с просьбой перенести официальные мероприятия в честь Дня Победы с 9 на 8 мая.
При этом уже поступили заявления о ряде частных инициатив, призванных отметить День Победы. Например, 7 мая группа инициативных израильтян намерена провести "Автопробег Победы". Пока неизвестно, насколько масштабным будет данное мероприятие.
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