Пнина Тамено-Шете: парад 9 мая в Израиле не состоится

Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете сообщила в эфире радиостанции "Кан Рэка", что ежегодный официальный парад ветеранов в День Победы 9 мая не состоится.

Тамено-Шете заявила, что ей известно о "существующей деликатной ситуации" и что на традиционной церемонии на Горе Герцля в этом году основное внимание будет уделено вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.

Министр подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии принималось вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.

Накануне посольство Украины сообщило в Facebook, что, по итогам встречи между послом Украины в Израиле Евгением Корнейчуком и Пниной Тамено-Шете "министр сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в нынешнем году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая, в связи с российской агрессией против Украины".

Напомним, посол Корнейчук ранее обращался к израильским властям с просьбой перенести официальные мероприятия в честь Дня Победы с 9 на 8 мая.

При этом уже поступили заявления о ряде частных инициатив, призванных отметить День Победы. Например, 7 мая группа инициативных израильтян намерена провести "Автопробег Победы". Пока неизвестно, насколько масштабным будет данное мероприятие.