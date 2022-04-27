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NEWSru.co.il :: В Израиле27 апреля 2022 г., 22:55

На одной из улиц Иерусалима обнаружен раненый мужчина

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На одной из улиц Иерусалима обнаружен раненый мужчина

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что некоторое время назад на улице Песах Хеврони в Иерусалиме был обнаружен мужчина с проникающим ножевым ранением.

Раненый был доставлен в больницу, его состояние оценивается медиками как тяжелое.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также сообщается о задержании подозреваемого.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве, а не о теракте.


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