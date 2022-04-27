На одной из улиц Иерусалима обнаружен раненый мужчина
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что некоторое время назад на улице Песах Хеврони в Иерусалиме был обнаружен мужчина с проникающим ножевым ранением.
Раненый был доставлен в больницу, его состояние оценивается медиками как тяжелое.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также сообщается о задержании подозреваемого.
По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве, а не о теракте.
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