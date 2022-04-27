"Ночь аль-Кадр": в молитве на Храмовой горе участвуют более 250 тысяч мусульман

Информационное агентство "Шехаб" сообщило, что в молитве в мечети Аль-Акса и на Храмовой горе по случаю "Ночи Аль-Кадр" участвуют более 250 тысяч мусульман. Позднее полиция Израиля передала, что, по их подсчетам, на Храмовой горе находятся около 100 тысяч человек.

Палестинские источники передают, что израильские полицейские останавливают прибывающих из Палестинской автономии арабов на подходах к входу к Храмовой горе, и они молятся на улицах Старого города Иерусалима.

На видео, опубликованном в "твиттере" агентства "Шехаб" можно увидеть, как молодые люди возле Аль-Аксы размахивают флагами Палестинской автономии и флагами террористической группировки ХАМАС.

Израильские СМИ отмечают, что в то время, когда в Израиле отмечают День День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки, установленный в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны, на Храмовой горе звучат призывы к убийству евреев.