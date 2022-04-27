К востоку от Ашкелона столкнулись два автомобиля, одна из пострадавших в тяжелом состоянии

В среду, 27 апреля, на съезде с 35-й трассе в сторону поселка Машен (к востоку от Ашкелона) столкнулись два автомобиля. В результате аварии были травмированы три человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что одна из пострадавших, женщина примерно 35 лет, получила тяжелые травмы. Еще двое получили травмы от легких до средней тяжести.

Пострадавшие госпитализированы.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.