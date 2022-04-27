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NEWSru.co.il :: В Израиле27 апреля 2022 г., 14:13

Опрос: уменьшается число израильтян, считающих Холокост уникальным событием

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Опрос: уменьшается число израильтян, считающих Холокост уникальным событием

Израильский институт демократии опубликовал результаты опроса об участии израильтян в церемониях Дня Катастрофы и героизма. В этом году мероприятия этого дня пройдут 27 и 28 апреля.

Согласно результатам опроса, 81% израильтян встают в момент звучания траурной сирены. 60% смотрят телевизионные программы, посвященные этому дню. 33% принимают участие в церемониях, 15% участвуют в мероприятиях "Воспоминания в салоне". Лишь 9% заявили, что никак не отмечают этот день.

Лишь 30% от общего числа ультраордоксальных евреев стоят во время сирены. 61% заявили, что не принимают участия в официальных церемониях. В то же время, во многих ультраортодоксальных общинах существует традиция коллективного чтения Псалмов в День Катастрофы.


71% опрошенных никогда не посещали места лагерей уничтожения евреев в Польше и других странах. 16% принимали участие в поездках, организованных школами.

59,5% израильтян считают Холокост уникальным событием и не рассматривают его в качестве одного из случаев геноцида в мировой истории. За три года число израильтян, считающих Холокост уникальным событием, снизилось на 16%. Среди светского населения уникальным событием Катастрофу считают 49%. Среди религиозного и уьтраортодоксального населения так считают 79%.

Среди тех, кто считает себя правыми, 68% относятся к Холокосту как к уникальному событию. Среди центристов такое отношение разделяют 52%, а среди левых - 38%.

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