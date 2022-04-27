Ребенок, сбитый в Джиср аз-Зарке машиной, в критическом состоянии доставлен в больницу
В Джиср аз-Зарке автомобиль сбил четырехлетнюю девочку. Родители привезли ребенка в местный пункт неотложной медицинской помощи в бессознательном состоянии. На реанимационной автомобиле девочка была переправлена в больницу.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что по дороге в больницу были начаты реанимационные мероприятие.
Состояние пострадавшего ребенка оценивается как критическое.
Полиция Израиля сообщила о задержании 47-летнего водителя, жителя Джиср аз-Зарки.
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