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NEWSru.co.il :: В Израиле27 апреля 2022 г., 23:23

Ребенок, сбитый в Джиср аз-Зарке машиной, в критическом состоянии доставлен в больницу

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Ребенок, сбитый в Джиср аз-Зарке машиной, в критическом состоянии доставлен в больницу

В Джиср аз-Зарке автомобиль сбил четырехлетнюю девочку. Родители привезли ребенка в местный пункт неотложной медицинской помощи в бессознательном состоянии. На реанимационной автомобиле девочка была переправлена в больницу.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что по дороге в больницу были начаты реанимационные мероприятие.

Состояние пострадавшего ребенка оценивается как критическое.


Полиция Израиля сообщила о задержании 47-летнего водителя, жителя Джиср аз-Зарки.

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