Семь участников "свадьбы ненависти" признаны виновными

Мировой суд в Иерусалиме признал виновными семерых участников "свадьбы ненависти", состоявшейся в 2015 году. Речь идет о совершеннолетних, которым были предъявлены обвинения в подстрекательстве к насилию и террору.

Обвинения были предъявлены восьми совершеннолетним. Только один обвиняемый - певец Синай Тор - был оправдан. Семеро остальных, включая жениха Яира Ашбаля, признаны виновными. "Речь идет о мероприятии, подстрекательское содержание которого не вызывает сомнения", - говорится в решении суда.

Депутат Кнессета Итамар Бен Гвир ("Ционут Датит") подверг критике решение суда. "Это классический пример избирательного соблюдения закона, который судебная система практикует в отношении правых активистов", - заявил Бен Гвир. Он добавил, что порекомендует осужденным подать апелляцию.

Речь идет об участниках, так называемой, "свадьбы ненависти", состоявшейся в 2015 году. На свадьбе Якира Эшбаля, жителя одного из поселений района Биньямин, участники церемонии размахивали армейским автоматическим оружием и пистолетами, а также бутылками, которые должны были изображать бутылки с воспламеняющейся смесью.

Гости на свадьбе протыкали ножами портреты членов семьи Дауабше, погибших при поджоге дома в деревне Дума, в том числе – фотографию маленького Али. Певец исполнил песню, призывающую разрушить стоящие на Храмовой горе мечети и построить на их месте еврейский храм.

В СМИ эта свадьба получила название "свадьба ненависти". Обвинительные заключения были поданы против 13 участников свадьбы. Они обвинялись в подстрекательстве к насилию и террору, а также распространении материалов, содержащих подобные призывы.

1 сентября 2021 года суд вынес оправдательный вердикт четырем несовершеннолетним участникам свадьбы.