Прогноз погоды на 27 апреля: тепло, переменная облачность, местами туман, дожди на востоке и юге

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 27 апреля, температура будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. Возможны дожди на востоке и юге страны. Ночью туман в низинах на побережье Средиземного моря и на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 19-25 градусов, в Тель-Авиве – 16-22, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 25-37, в Беэр-Шеве – 15-28, в Мицпе-Рамоне – 18-23, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 18-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-31, на Голанских высотах – 16-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В четверг-пятницу – малооблачно и тепло. В субботу – жарко.