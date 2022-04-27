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NEWSru.co.il :: В Израиле27 апреля 2022 г., 19:16

В канун "ночи аль-Кадр" в Иерусалиме размещены дополнительные силы полиции

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В канун "ночи аль-Кадр" в Иерусалиме размещены дополнительные силы полиции

В ночь на 28 апреля десятки тысяч верующих соберутся в мечети "Аль-Акса", чтобы отметить Ночь могущества и предопределения, в которую, согласно как верят мусульмане, ангел ниспослал пророку Мухаммеду Коран. В "ночь аль-Кадр" порядок в Иерусалиме будут охранять тысячи сотрудников полиции.

По оценкам служб безопасности, в ночной молитве будут принимать участие более 150 тысяч человек. В 19:00 на многих КПП образовались очереди из палестинских арабов, желающих провести праздничную ночь в Иерусалиме.

Вечером 27 апреля глава правительства Нафтали Беннет провел совещание по оценке ситуации. В нем приняли участие министр обороны Бени Ганц, министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, министр иностранных дел Яир Лапид, а также представители служб безопасности.


Новостная служба медиакорпорации "Кан", сообщая о проходящем совещании, отмечает, что в последние дни представители Израиля проводили консультации с представителями Иордании и Вакфа с тем, чтобы не допустить беспорядков во время мусульманского праздника.

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