Максим Таль приговорен к пожизненному заключению за убийство жены

Окружной суд Хайфы вынес приговор жителю Кирьят-Бялика Максиму Талю, признанному виновным в убийстве жены, Марии, два с половиной года назад.

Таль приговорен к пожизненному заключению и еще трем годам тюрьмы. Суд также обязал его выплатить компенсацию родным убитой в размере 260 тысяч шекелей.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что двое детей супругов Таль, 4 и 5 лет, переданы на воспитание в семью брата убитой женщины.