Житель Раата, готовивший теракт, приговорен к 14 годам тюремного заключения

Окружной суд в Беэр-Шеве приговорил Валида Абу Мадиама, жителя Раата, к 14 годам тюремного заключения за совершение теракта в Иерусалиме.

Согласно материалам уголовного дела, террорист, движимый националистическими мотивами, принял решение совершить нападение на полицейских на Храмовой горе и "стать шахидом". 6 ноября 2020 года он сообщил жене о своем решении, вооружился отверткой и ножом и попросил своего друга отвезти его в Иерусалим. Он проигнорировал многочисленные сообщения от жены и предупредил, что разведется с ней, если она кому-то сообщит о его намерениях.

Приехав в столицу он вошел в Старый город через Шхемские ворота и направился к Храмовой горе. По пути он столкнулся с полицейскими, которые заподозрили его и задержали. Он отказался предъявить вещи, которые были при нем, и лишь при обыске у него обнаружили отвертку и нож.

После расследования дело было передано в суд. Суд признал его виновным в совершении теракта, а также незаконном хранении холодного оружия.