Компания "Штраус" объявила об отзыве всех сладостей, выпускаемых фабрикой "Илит"
Компания "Штраус" сообщила об отзыве всей продукции шоколадной фабрики "Илит", включая все наименования шоколада "Илит", вафель, энергетических батончиков и сладких батончиков, жевательных резинок, а также конфет "Тоффи", вне зависимости от срока их годности.
Компания заявила, что не готова рисковать здоровьем потребителей и расширяет список отзываемой продукции фабрики "Илит" из предосторожности.
Сайт "Мако" пишет, что после этого объявления на полчаса была прекращена торговля акциями компаниями, а после того, как торги возобновились стоимость акций снизилась еще на 1,5%.
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