Иерусалим:
19 - 25°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
25 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле27 апреля 2022 г., 17:04

Компания "Штраус" объявила об отзыве всех сладостей, выпускаемых фабрикой "Илит"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Компания "Штраус" объявила об отзыве всех сладостей, выпускаемых фабрикой "Илит"

Компания "Штраус" сообщила об отзыве всей продукции шоколадной фабрики "Илит", включая все наименования шоколада "Илит", вафель, энергетических батончиков и сладких батончиков, жевательных резинок, а также конфет "Тоффи", вне зависимости от срока их годности.

Компания заявила, что не готова рисковать здоровьем потребителей и расширяет список отзываемой продукции фабрики "Илит" из предосторожности.

Сайт "Мако" пишет, что после этого объявления на полчаса была прекращена торговля акциями компаниями, а после того, как торги возобновились стоимость акций снизилась еще на 1,5%.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2022
"Штраус" обещает двойную компенсацию за возвращенные продукты
// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 апреля 2022
Около десятка израильтян обратились в больницы с подозрением на сальмонеллез
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 апреля 2022
Сеть кафе "Арома" прекращает подачу шоколада в связи с подозрением на сальмонеллу
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 апреля 2022
Шоколадный скандал: "Штраус" и Uniliver с задержкой отозвали десятки наименований продукции. Список

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:22 Житель Раата, готовивший теракт, приговорен к 14 годам тюремного заключения
17:04 Компания "Штраус" объявила об отзыве всех сладостей, выпускаемых фабрикой "Илит"
15:48 "История депортации". Израиль вспоминает шесть миллионов евреев, погибших в Катастрофе
14:38 К востоку от Ашкелона столкнулись два автомобиля, одна из пострадавших в тяжелом состоянии
14:13 Опрос: уменьшается число израильтян, считающих Холокост уникальным событием
13:33 Задержаны трое жителей Иерусалима, угонявшие автомобили в автономию
12:50 "Дело 4000": в зале суда возник конфликт
11:56 Глава Бундестага в Кнессете: "Склоняю голову перед непостижимыми страданиями жертв преступлений, совершенных немцами"
11:31 Пнина Тамено-Шете: парад 9 мая в Израиле не состоится
11:25 Семь участников "свадьбы ненависти" признаны виновными
Загрузка...