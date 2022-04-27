Возле Сдерота разбился самолет сельхозавиации, пилот не пострадал
Самолет сельскохозяйственной авиации, занимавшийся распылением инсектицидов, потерпел аварию в районе между Сдеротом и кибуцем Ибим.
Прибывшие на место парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" извлекли пилота из самолета без травм.
Следователь министерства транспорта занялся расследованием обстоятельств аварии. Пожарная служба проводит проверку веществ, которые могли находиться в самолете, на предмет токсичности.
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