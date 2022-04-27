Беннет встретился с главой Бундестага. "Сегодня сложный, но полный значения день"

Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с главой германского парламента (Бундестага) Бербель Бас, находящейся с визитом в Израиле. "Сегодня очень непростой, но полный значения день, и то что вы здесь в этот день, не случайно. В последние годы сделаны очень серьезные шаги по увековечиванию истории Катастрофы в Германии", - сказал Нафтали Беннет.

Бербель Бас подчеркнула важность близких отношений между двумя государствами.