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NEWSru.co.il :: В Израиле27 апреля 2022 г., 18:27

Беннет встретился с главой Бундестага. "Сегодня сложный, но полный значения день"

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Беннет встретился с главой Бундестага. "Сегодня сложный, но полный значения день"

Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с главой германского парламента (Бундестага) Бербель Бас, находящейся с визитом в Израиле. "Сегодня очень непростой, но полный значения день, и то что вы здесь в этот день, не случайно. В последние годы сделаны очень серьезные шаги по увековечиванию истории Катастрофы в Германии", - сказал Нафтали Беннет.

Бербель Бас подчеркнула важность близких отношений между двумя государствами.

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