ЦАХАЛ: за минувшие сутки силы ВВС атаковали более 25 террористических объектов в Газе

ВВС ЦАХАЛа в пятницу, 26 апреля, атаковали стартовую площадку, с которой террористы запускали ракеты в направлении Ашдода.

В ночь на субботу также была атакована аналогичная стартовая площадка в Хан-Юнисе. Бойцы бригады "Ифтах" выявили группу террористов, готовившихся из здания в центре сектора Газы обстрелять израильских военных. ВВС ЦАХАЛа атаковали здание и ликвидировали террористов.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа при содействии 99-й резервной пехотной дивизии атаковали автомобиль, в котором находились восемь террористов ХАМАСа.

За минувшие сутки силы ВВС атаковали более 25 объектов террористических организаций в секторе Газа, в том числе здания, где находились вооруженные террористы, склады оружия и подземные инфраструктуры.