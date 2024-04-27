ЦАХАЛ: за минувшие сутки силы ВВС атаковали более 25 террористических объектов в Газе
время публикации: 27 апреля 2024 г., 09:20 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 09:51
ВВС ЦАХАЛа в пятницу, 26 апреля, атаковали стартовую площадку, с которой террористы запускали ракеты в направлении Ашдода.
В ночь на субботу также была атакована аналогичная стартовая площадка в Хан-Юнисе. Бойцы бригады "Ифтах" выявили группу террористов, готовившихся из здания в центре сектора Газы обстрелять израильских военных. ВВС ЦАХАЛа атаковали здание и ликвидировали террористов.
Кроме того, ВВС ЦАХАЛа при содействии 99-й резервной пехотной дивизии атаковали автомобиль, в котором находились восемь террористов ХАМАСа.
За минувшие сутки силы ВВС атаковали более 25 объектов террористических организаций в секторе Газа, в том числе здания, где находились вооруженные террористы, склады оружия и подземные инфраструктуры.