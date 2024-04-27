Бойцы 636-го батальона уничтожили двух террористов на КПП "Салем" около Дженина, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. В ночь на 27 апреля несколько террористов, подъехав на машине к КПП, открыли в его направлении стрельбу.

Бойцы 636-го батальона находились в засаде и были готовы к возможной атаке из-за нескольких аналогичных инцидентов, произошедших ранее. Они ликвидировали двух террористов и изъяли их оружие, из которого велась стрельба.

Источники в ПА сообщали о гибели двух боевиков в результате перестрелки с израильскими военными на КПП "Салем" около Дженина. Названы имена убитых: Мустафа Абэд и Ахмад Шауанэ.