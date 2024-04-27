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Израиль

Драка между враждующими кланами в деревне Джудейда-Макр, один из нападавших застрелен полицейским

время публикации: 27 апреля 2024 г., 05:17 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 05:36
Драка между враждующими кланами в деревне Джудейда-Макр, один из нападавших ранен полицейским
Пресс-служба полиции Израиля

В деревне Джудейда-Макр (к востоку от Акко) произошли столкновения между представителями враждующих кланов.

Вмешалась полиция.

Когда один из участников столкновений вытащил острый предмет и попытался нанести удар другому человеку, полицейский выстрелил на поражение и ранил нападавшего. Раненый был доставлен в больницу. Где вскоре была констатирована его смерть.

Информация уточняется.

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