Драка между враждующими кланами в деревне Джудейда-Макр, один из нападавших застрелен полицейским

В деревне Джудейда-Макр (к востоку от Акко) произошли столкновения между представителями враждующих кланов.

Вмешалась полиция.

Когда один из участников столкновений вытащил острый предмет и попытался нанести удар другому человеку, полицейский выстрелил на поражение и ранил нападавшего. Раненый был доставлен в больницу. Где вскоре была констатирована его смерть.

Информация уточняется.