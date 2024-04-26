Уроки из трагедии 7 октября не извлечены. Интервью с востоковедом Диной Лиснянской

Гостем программы "Непечатное" (Newsru) стала востоковед, сотрудник Тель-Авивского и Ариэльского университетов доктор Дина Лиснянская. Беседовал Габи Вольфсон.

Дина Лиснянская выражает обоснованные опасения по поводу того, что уроки из трагедии 7 октября 2023 года в полной мере не извлечены. Она считает, что эта трагедия может повториться, если Израиль не восстановит фактор сдерживания – в том числе, в отношении Ирана.

Востоковед считает, что Иран стоит за подготовкой 7 октября. Но, по ее мнению, пока нет однозначного ответа, знали ли в Тегеране заранее о дате атаки ХАМАСа на Израиль. Боевики "Нухбы" (спецназ ХАМАСа) проходили подготовку под руководством иранских инструкторов, использовали иранские технологии и получали финансирование из Ирана. Лиснянская упоминает об обращении Мухаммада Дэйфа, лидера боевиков ХАМАСа, который 7 октября призывал всех арабов региона вступить в войну с Израилем и заявлял, что скоро в войну вступит Иран.

Доктор Лиснянская согласна с выводом руководства "Мосада" о том, что лидеры ХАМАСа не стремятся к достижению сделки с Израилем об "обмене пленными", а рассчитывают на то, что страны Запада остановят израильтян, и тем придется вести переговоры на условиях ХАМАСа.

По мнению Лиснянской, Израиль должен победить в войне против террора и отторгнуть часть земель сектора Газы, например в качестве буферной зоны. При этом она считает, что региональная война на Ближнем Востоке неизбежна, и Израиль должен вести ее до того, как Иран станет страной, обладающей ядерным оружием.

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