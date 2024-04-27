Стрельба в Лоде; один человек погиб, еще один тяжело ранен
время публикации: 27 апреля 2024 г., 20:32 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 20:55
В ходе инцидента с применением насилия в Лоде, на улице ЦАХАЛа, были ранены двое мужчин.
Один из них, в возрасте примерно 20 лет, к моменту прибытия бригады МАДА находился в критическом состоянии, и, несмотря на проведение реанимацонных мероприятий, вскоре скончался.
Состояние другого (в возрасте приблизительно 45 лет) оценивается как тяжелое.
Раненый доставлен парамедиками МАДА в больницу "Асаф а-Рофе".
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.