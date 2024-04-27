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Акции в Кейсарии, Хайфе и Тель-Авиве: против Нетаниягу, за возвращение похищенных

время публикации: 27 апреля 2024 г., 19:57 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 20:13
Акции в Кейсарии, Хайфе и Тель-Авиве: против Нетаниягу, за возвращение похищенных
Miriam Alster/Flash90

В субботу, 27 апреля, вечером, в Кейсарии, Хайфе и Тель-Авиве возобновились акции протеста против правительства Биньямина Нетаниягу.

Участники акций требуют действий ради освобождения заложников, удерживаемых террористами в секторе Газы, в частности – заключения сделки с ХАМАСом, которая позволит освободить похищенных.

По предварительным данным, в протестах участвуют сотни активистов, однако эти данные соответствуют примерно 19:00.

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