Акции в Кейсарии, Хайфе и Тель-Авиве: против Нетаниягу, за возвращение похищенных

В субботу, 27 апреля, вечером, в Кейсарии, Хайфе и Тель-Авиве возобновились акции протеста против правительства Биньямина Нетаниягу.

Участники акций требуют действий ради освобождения заложников, удерживаемых террористами в секторе Газы, в частности – заключения сделки с ХАМАСом, которая позволит освободить похищенных.

По предварительным данным, в протестах участвуют сотни активистов, однако эти данные соответствуют примерно 19:00.