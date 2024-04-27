Минздрав Газы сообщает: более 30 погибших и около 70 раненых за сутки

Министерство здравоохранения сектора Газы, контролируемое палестинской террористической организацией ХАМАС, сообщает о 32 погибших и 69 раненых палестинцах в результате атак ЦАХАЛа за минувшие сутки. По утверждению ведомства, с начала войны в секторе Газы погибли 34388 человек и 77437 были ранены.

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее не раз подчеркивала, что не может подтвердить или опровергнуть точность данных об убитых и раненых, предоставляемых минздравом Газы. При этом в январе в журнале Lancet были опубликовано результаты анализа, который косвенно может свидетельствовать о том, что данные минздрава Газы близки к реальным.

Судя по сообщениям ЦАХАЛа, ежедневно в Газе ликвидируют десятки боевиков террористических группировок. По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 14000 боевиков и их командиров. ХАМАС признавал гибель примерно 6000 своих боевиков.

В отчетах минздрава Газы не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.