ДТП на севере Израиля, погиб мотоциклист

На 767-й дороге около поселка Алумот, на севере Израиля, произошла авария, в результате которой автомобиль сбил двух мотоциклистов.

В ДТП получили травмы четыре человека, один из них, водитель одного из мотоциклов, 24-летний мужчина, был доставлен в больницу в критическом состоянии и вскоре скончался.

Еще один пострадавший в состоянии средней тяжести, двое – в легком.