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Израиль

ДТП на севере Израиля, погиб мотоциклист

время публикации: 27 апреля 2024 г., 16:46 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 17:34
На месте аварии
Пресс-служба МАДА

На 767-й дороге около поселка Алумот, на севере Израиля, произошла авария, в результате которой автомобиль сбил двух мотоциклистов.

В ДТП получили травмы четыре человека, один из них, водитель одного из мотоциклов, 24-летний мужчина, был доставлен в больницу в критическом состоянии и вскоре скончался.

Еще один пострадавший в состоянии средней тяжести, двое – в легком.

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