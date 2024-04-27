ДТП на севере Израиля, погиб мотоциклист
время публикации: 27 апреля 2024 г., 16:46 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 17:34
На 767-й дороге около поселка Алумот, на севере Израиля, произошла авария, в результате которой автомобиль сбил двух мотоциклистов.
В ДТП получили травмы четыре человека, один из них, водитель одного из мотоциклов, 24-летний мужчина, был доставлен в больницу в критическом состоянии и вскоре скончался.
Еще один пострадавший в состоянии средней тяжести, двое – в легком.