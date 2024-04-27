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Израиль

Расследование теракта в Рамле: террорист действовал в одиночку. Видео

время публикации: 27 апреля 2024 г., 14:38 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 14:53
Расследование теракта в Рамле: террорист действовал в одиночку. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе расследования теракта в Рамле, в результате которого была тяжело ранена 19-летняя девушка, полиция установила, что террорист действовал в одиночку.

Пресс-служба полиции распространила видео, на котором запечатлен момент нападения: мужчина, вооруженный ножом, бежит за девушкой и наносит ей удар в спину.

Полиция считает, что эти кадры подтверждают версию, согласно к нападению причастен только один человек. В настоящее время нет данных, позволяющих предположить. Что у террориста были сообщники.

В пятницу, 26 апреля, около 16:00, в Рамле, мужчина, вооруженный ножом, напал на 19-летнюю девушку. Она получила тяжелое ранение верхней части туловища и была доставлена бригадой парамедиков в больницу "Асаф а-Рофе".

Спустя несколько часов из больницы сообщили, что состояние раненой улчшилось и теперь оценивается как средней тяжести. Сообщалось также, что девушка вместе с семьей приехала в Рамле в гости к родственникам.

Нападавший был нейтрализован прохожим, выстрелившим в него.

Спустя некоторое время командующий Центрального округа полиции генерал-майор Ави Битон заявил, посетив место нападения в Рамле, что полиция рассматривает инцидент как теракт с националистической подоплекой.

Нападавшим является 21-летний мужчина "из известной в городе семьи и, по имеющимся данным, страдающий психическим заболеванием". Его имя пока не сообщается.

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