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Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 27 апреля действовал около Хеврона и Калькилии. На КПП "Салем" ликвидированы боевики

время публикации: 27 апреля 2024 г., 07:02 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 07:07
ЦАХАЛ в ночь на 27 апреля действовал около Хеврона и Калькилии. На КПП "Салем" ликвидированы боевики
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 апреля действовали в Туль-Кареме, около Калькилии (в Кафр Каддуме, Аззуне, Хабле), около Хеврона (в Дуре, Сурифе, Ас-Саму).

Происходили столкновения. Были задержаны подозреваемые в терроре.

Источники в ПА сообщали о гибели двух боевиков в результате перестрелки с израильскими военными на КПП "Салем" около Дженина. Названы имена убитых: Мустафа Абэд и Ахмад Шауанэ.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 апреля.

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