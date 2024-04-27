ЦАХАЛ в ночь на 27 апреля действовал около Хеврона и Калькилии. На КПП "Салем" ликвидированы боевики
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 апреля действовали в Туль-Кареме, около Калькилии (в Кафр Каддуме, Аззуне, Хабле), около Хеврона (в Дуре, Сурифе, Ас-Саму).
Происходили столкновения. Были задержаны подозреваемые в терроре.
Источники в ПА сообщали о гибели двух боевиков в результате перестрелки с израильскими военными на КПП "Салем" около Дженина. Названы имена убитых: Мустафа Абэд и Ахмад Шауанэ.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 апреля.