Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 27 апреля, температура немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Облачно. Возможны дожди на юге и востоке страны.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 19-24, в Хайфе – 18-21, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 17-26, в Мицпе-Рамоне – 16-22, на побережье Мертвого моря – 23-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-23, в Ариэле – 16-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-28, на Голанских высотах – 16-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 80-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник-вторник температура понизится, местами дожди.