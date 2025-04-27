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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге Бейрута

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 27 апреля 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 18:29
ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге Бейрута
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали не менее двух целей в южном пригороде Бейрута. Утверждается, что удары наносились беспилотниками.

За час до атаки глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей южных пригородов Бейрута, и в частности, района Хадат. "Всем, кто находится в здании, отмеченном на прилагаемой карте красным: вы оказались рядом с объектом "Хизбаллы". Эвакуируйтесь ради собственной безопасности и безопасности ваших родных", – говорится в сообщении.

Ливанские СМИ передают, что после предупреждения ЦАХАЛа на выездах из Дахии образовались автомобильные пробки.

Израиль
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