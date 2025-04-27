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Израиль

Истребитель ЦАХАЛа, возвращавшийся из Ливана, сбросил боеприпасы возле израильского кибуца

ЦАХАЛ
время публикации: 27 апреля 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 18:14
Истребитель ЦАХАЛа, возвращавшийся из Ливана, сбросил боеприпасы возле израильского кибуца
Moshe Shai/FLASH90

В воскресенье, 27 апреля, возле кибуца Дан, недалеко от границы с Ливаном прогремел мощный взрыв. Военные подтвердили, что истребитель ВВС, возвращавшийся с операции в Ливане, по ошибке сбросил боеприпасы над израильской территорией.

Жители кибуца Дан сообщают, что ракета упала и взорвалась на сельскохозяйственных угодьях, на месте ее падения образовалась воронка.

По информации сайта Ynet, инцидент произошел около 9 часов утра. Об этом также сообщила радиостанция "Кан Бет".

Это второй инцидент со сбросом боеприпасов истребителями ЦАХАЛа на израильской территории за последние две недели. 15 апреля бомба была сброшена рядом с кибуцем Нир Ицхак. По данным внутреннего расследования, инцидент произошел не из-за ошибки пилота, а из-за технической неисправности. При этом специалисты подчеркивали, что неисправность была специфической для конкретного самолета и не затрагивала весь серийный ряд истребителей F-16i. Неисправный самолет был выведен из эксплуатации до устранения дефекта.

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