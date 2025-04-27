Внимание, розыск: пропал 29-летний Ивон Габриэла Десник из Элазара

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 29-летнего Ивона Габриэлы Десник из поселения Элазар. Последний раз его видели днем 24 апреля, когда он выходил из дома.

Приметы пропавшего: рост 1.80, худой, темные волосы, светлые глаза. Пропавший был в женской одежде (в узких черных джинсах с дырами на коленях и красной майке).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-654-4444.