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Израиль

Внимание, розыск: пропал 29-летний Ивон Габриэла Десник из Элазара

Розыск
время публикации: 27 апреля 2025 г., 21:53 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 21:53
Внимание, розыск: пропал 29-летний Ивон Габриэла Десник из Элазара
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 29-летнего Ивона Габриэлы Десник из поселения Элазар. Последний раз его видели днем 24 апреля, когда он выходил из дома.

Приметы пропавшего: рост 1.80, худой, темные волосы, светлые глаза. Пропавший был в женской одежде (в узких черных джинсах с дырами на коленях и красной майке).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-654-4444.

Израиль
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