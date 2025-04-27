Полиция предупреждает о массовой "сексуальной" атаке на детей и подростков в интернете

Пресс-служба полиции сообщила, что в минувшие выходные в Национальный штаб по защите детей в интернете, входящий в состав полиции Израиля (номер телефона 105), поступили сотни жалоб на публикацию в социальных сетях сообщений сексуального и оскорбительного характера, касающихся детей и подростков.

Отметим, что днем раньше сайт "Фроги" написал, что в Instagram и развлекательных форумах различных городов Израиля публикуются фотографии, видеозаписи и серьезные обвинения в адрес несовершеннолетних, при этом анонимные авторы указывают полное имя и фамилию, город или школу, в которой учится жертва интернет-травли. Например, в отношении одной школьницы было написано, что она встречается с 20-летними парнями, а о другой девушке было написано, что "она иерусалимская шлюха" и был дан номер ее телефона. В публикации отмечается, что "большая часть" публикаций являются плодом фантазии авторов, а "голые фотографии" были созданы с помощью искусственного интеллекта.

В сообщении полиции говорится: "Мы наблюдаем, что администраторы ресурсов поощряют и позволяют загрузку контента сексуального характера, а также публикацию агрессивных и оскорбительных постов против детей и подростков".

Полиция напоминает, что публикация оскорбительного контента, носящего сексуальный характер и унижающего достоинство, является уголовным преступлением.

Национальный штаб по защите детей в интернете (Штаб 105) вместе с отделом киберпреступлений государственной прокуратуры работает с компанией META над удалением запрещенного контента, распространяемого на ее платформах.

Кроме того, по факту жалоб возбуждено расследование.

Полиция просит родителей детей и подростков сообщать об оскорбительном контенте в штаб 105 ( форма для обращения, телефон 052-2020100).