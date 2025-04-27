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Израиль

Нетаниягу попросил изменить время ближайших заседаний суда

Биньямин Нетаниягу
Суд
время публикации: 27 апреля 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 12:42
Нетаниягу попросил изменить время ближайших заседаний суда
Debbie Hill/Pool Photo via AP

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в окружной суд с просьбой в связи с церемониями Дня Памяти павших сократить судебное заседание по его делам, намеченное на 29 апреля.

Нетаниягу попросил также продлить два заседания, намеченные на следующую неделю, чтобы завершить этап допроса адвокатом.

Напомним, что до завершения допросов Нетаниягу адвокатами осталось четыре заседания. Премьер-министр пытается ограничить время допроса тремя.

После этого начнется допрос премьер-министра представителями прокуратуры.

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