Нетаниягу попросил изменить время ближайших заседаний суда

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в окружной суд с просьбой в связи с церемониями Дня Памяти павших сократить судебное заседание по его делам, намеченное на 29 апреля.

Нетаниягу попросил также продлить два заседания, намеченные на следующую неделю, чтобы завершить этап допроса адвокатом.

Напомним, что до завершения допросов Нетаниягу адвокатами осталось четыре заседания. Премьер-министр пытается ограничить время допроса тремя.

После этого начнется допрос премьер-министра представителями прокуратуры.