БАГАЦ потребовал от правительства объяснений по вопросу о рассылке повесток ультраортодоксам

БАГАЦ издал распоряжение, согласно которому правительство Израиля должно пояснить, почему не рассылались призывные повестки учащимся йешив в количестве, отвечающем на нужды армии.

Согласно решению суда, правительство должно дать ответ не позднее 24 июня 2025 года.

"Правительство представит объяснение, почему не продолжает издавать призывные повестки тем, кого касаются апелляции, в количестве, отвечающем на нужды армии, как они отражались в неоднократных заявлениях представителей профессиональных армейских структур", – говорится в решении судей Солберга, Барак-Эрез и Минца.

Из организации "Свободный Израиль", подавшей апелляцию в БАГАЦ по вопросу о рассылке повесток ультраортодоксам, передали: " БАГАЦ выдал "жёлтую карточку" государству и перенос бремени доказательства на его плечи. БАГАЦ даёт государству последний шанс доказать, почему ограниченная политика призыва харедим, которой оно придерживается, является оправданной или легитимной. Если оно не сможет это сделать – суд будет вынужден вмешаться и принять решение по петициям".

Ури Кидар, генеральный директор движения "Свободный Израиль", заявил: "Даже судьи Верховного суда во главе с судьёй Солбергом понимают, что министр обороны Исраэль Кац и остальное правительство выбрали сторону уклонистов вместо тех, кто служит".