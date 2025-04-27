x
27 апреля 2025
|
последняя новость: 11:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 апреля 2025
|
27 апреля 2025
|
последняя новость: 11:58
27 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Похороны бойца пограничного спецназа, погибшего в Газе, пройдут в поселке Масуот Ицхак

Погибшие
Война "Железные мечи"
время публикации: 27 апреля 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 10:59
Нета Ицхак Каханэ
Пресс-служба полиции Израиля

Похороны сержанта пограничной службы Неты Ицхака Каханэ, погибшего накануне в бою с террористами на севере сектора Газы, состоятся сегодня, 27 апреля, в 17:30 на военном кладбище в поселке Масуот Ицхак.

Похороны закрыты для журналистов, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось, что Нета Ицхак Каханэ служил в подразделении "псевдоарабов".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2025

В бою на севере сектора Газы погибли военнослужащий ЦАХАЛа и боец пограничной службы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2025

В бою в секторе Газы погиб сержант пограничной службы Нета Ицхак Каханэ