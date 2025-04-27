Похороны бойца пограничного спецназа, погибшего в Газе, пройдут в поселке Масуот Ицхак
время публикации: 27 апреля 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 10:59
Похороны сержанта пограничной службы Неты Ицхака Каханэ, погибшего накануне в бою с террористами на севере сектора Газы, состоятся сегодня, 27 апреля, в 17:30 на военном кладбище в поселке Масуот Ицхак.
Похороны закрыты для журналистов, сообщает пресс-служба полиции.
Ранее сообщалось, что Нета Ицхак Каханэ служил в подразделении "псевдоарабов".