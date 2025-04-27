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Израиль

ЦАХАЛ объявил о ликвидации террориста "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 апреля 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 16:11
ЦАХАЛ объявил о ликвидации террориста "Хизбаллы" на юге Ливана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ передает, что 27 апреля в районе деревни Хальта на юге Ливана в результате израильского авиаудара был ликвидирован террорист "Хизбаллы".

В сообщении сказано, что речь идет о том, кто "пытался восстановить деятельность террористической организации в районе Хальты" (примерно в 5 км от Метулы).

Ранее ливанские источники сообщали, что в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели между деревней Хальта и долиной Ханса, недалеко от Кфар Шубы, на юге Ливана, был убит некий Амэр Абд аль-Аал.

Канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", утверждал, что убитый был фермером и был атакован, когда работал на птицеферме.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 апреля 2025

"Аль-Манар": в результате удара БПЛА на юге Ливана убит "фермер"