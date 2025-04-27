ЦАХАЛ объявил о ликвидации террориста "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ передает, что 27 апреля в районе деревни Хальта на юге Ливана в результате израильского авиаудара был ликвидирован террорист "Хизбаллы".

В сообщении сказано, что речь идет о том, кто "пытался восстановить деятельность террористической организации в районе Хальты" (примерно в 5 км от Метулы).

Ранее ливанские источники сообщали, что в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели между деревней Хальта и долиной Ханса, недалеко от Кфар Шубы, на юге Ливана, был убит некий Амэр Абд аль-Аал.

Канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", утверждал, что убитый был фермером и был атакован, когда работал на птицеферме.