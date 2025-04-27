Бой на базе "Зиким": из отчета британского парламента о событиях 7.10 в Израиле

ЦАХАЛ разрешил к публикации результаты внутриармейского расследования боя на учебной базе "Зиким" в "черную субботу": в отчете указано, что база не была захвачена благодаря решительному сопротивлению и героизму командного состава и бойцов учебного батальона "Тавор" против многочисленных боевиков. В результатах внутриармейского расследования указано, что в боях за базу "Зиким" погибли семь солдат и офицеров – но не названы ни их имена, ни звания, ни возраст.

Поэтому Newsru.co.il вновь публикует перевод раздела о боях на базе "Зиким" из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле.

Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. И самое главное – он содержит имена погибших и описание обстоятельств их гибели. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

База "Зиким" (здесь и далее – текст отчета британского парламента в переводе на русский язык)

Подготовительная база спасательных войск Командования тылом "Зиким" расположена в 400 метрах от пляжа и в 1,2 милях (1,93 км) от северной границы сектора Газы. База служит тренировочным центром поисково-спасательной бригады Командования тылом ЦАХАЛа, это смешанная бригада с женщинами-военнослужащими, которые продлевают свою обязательную военную службу с 24 до 30 месяцев.

База также готовит боевой персонал для проведения эвакуации и поисково-спасательных операций в чрезвычайных ситуациях. Курсанты на базе проходят основную и продвинутую подготовку в течение 10 недель, за которой следует дополнительный 13-недельный курс обучения для достижения более высокого уровня владения винтовками и обращения с оружием. Наряду с поисково-спасательной бригадой, на учебной базе "Зиким" 7 октября также были размещены подразделения 414-го батальона Корпуса сбора боевых разведывательных данных ("хиль а-исуф а-крави").

Как и на других базах вдоль сектора Газы, 7 октября 2023 года база "Зиким" функционировала на 40-50% своей обычной мощности, поскольку военнослужащие были отпущены на шаббат и праздник Симхат Тора по домам. На базе Зиким находились 90 курсантов и 14 офицеров, сражавшихся против примерно 50 террористов в трех секторах. Также на базе находились 30 невооруженных административных сотрудников и гражданских лиц, включая сотрудника военного раввината и его семью.

С началом ракетного обстрела капитан Адир Абуди (23 года, из Модиина, офицер Командования тылом, – прим. ред.) приказал офицерам сменить новобранцев, которые были расставлены парами вдоль забора по периметру базы, и отправил новобранцев в бомбоубежища на базе. Затем он отправил сигнал "зеленый", что означало, что все позиции должны быть заняты офицерами.

Вскоре послышалась стрельба из расположенных рядом военных объектов – базы "Ифтах" и "Эрез", – а также с пляжа Зиким. (Отметим, что ЦАХАЛ ранее опубликовал отчет о боях на КПП "Эрез, и, по свидетельству Кати Бейзер, матери похищенного на базе военнослужащего 19-летнего Ника Бейзера, этот отчет неполон и неточен. Катя Бейзер подробно рассказала в интервью Newsru.co.il о том, что ей удалось узнать о происходившем там в своем собственном расследовании, – прим. ред.)

В 06:50 20 гражданских лиц, бежавших от нападения на пляже Зиким, прибыли на базу в поисках укрытия. Они прятались в кустах, пытаясь не привлекать внимание террористов с пляжа, среди которых были снайперы. Изначально девушка-военнослужащая, находившаяся у ворот базы, колебалась, пускать ли прибывших с пляжа, но через 10 минут позволила им войти внутрь, где они нашли укрытие.

Сообщения о проникновении террористов прозвучало по внутренней системе связи базы в 07:19, когда солдат сообщил, что террористы, высадившиеся с моря на пляже Зиким, начали атаковать базу. В 07:30 сержант Рон (имя не указано, – прим. ред.), находившаяся на стрельбище базы вместе с двумя другими девушками-военнослужащими, сообщила по беспроводной радиосети базы, что они находятся под огнем, террористы открыли огонь с расстояния 50 метров и бросали в солдат гранаты. Пуля задела ее голову, она была ранена, потребовалась эвакуация. Подкрепления поспешили к месту перестрелки, и к 07:51 был ранен второй солдат.

Сержант Эден Алон-Леви (19 лет, из Нирит) и лейтенант Янай Каминка (20 лет, из Цур-Адасы, офицер Командования тылом), которые охраняли отдыхающих на пляже Зиким гражданских, прибыли в зону перестрелки и сменили раненых солдат. Сержант Леви в 07:00 написала своей семье, что их "бомбят". В 08:00 ее мать пыталась дозвониться дочери, но та ответила лишь на секунду. Сержант Эден Алон-Леви сказала: "Мама, они стреляют в меня", – и отключила разговор. В 08:10 она отправила прощальное сообщение: "Я люблю вас". Вскоре после этого 20-летняя сержант Эден Алон-Леви и 19-летний лейтенант Янай Каминка были убиты.

В 08:15 сержант Омри Нив Файерштейн (20 лет, из Гиватаима, спасатель из Командования тылом) был убит после того, как занял оборонительную позицию с оружием в руках.

Этот первый бой продолжался примерно 50 минут, в течение которых был также убит лейтенант Адар Бен-Симон (20 лет, из Неве-Зива, офицер Командования тылом).

Бой продолжался, и после гибели нескольких старших солдат капитан Адир Абуди, один из старших офицеров базы в то утро, попытался отвлечь внимание "коммандос" ХАМАСа, бегая "зигзагом", но был убит – пуля попала в сердце.

Двое других военнослужащих были убиты при попытке спасти капитана Адира, включая единственного солдата-новобранца, погибшего на базе Зиким в тот день, рядового Нерию Аарона Нагари (18 лет, из Тальмона, спасателя Командования тылом, посмертно повышен в звании до капрала) и заместителя командира роты Ор Мозес (22 года, из Ашдода, посмертно повышена в звании до лейтенанта).

К 08:30 отдыхающие с пляжа, прятавшиеся в бомбоубежище ("мигунит") возле входа на базу, узнали о нападении на базу и гибели нескольких солдат, услышав об этом по рации двух солдат, которые их охраняли. Они решили, что их лучший шанс на выживание – бежать, несмотря на десятки террористов, атакующих базу. Ариэль Эйн Галь, один из гражданских, бежавших с пляжа, свидетельствовал: "Как только мы вышли (из укрытия), мы разделились на пятерки и побежали к машинам, определяя, кто будет стрелком (кто будет сидеть впереди), чтобы не тратить время. Именно тогда из кустов вышли два террориста и начали стрелять в нас". Один из солдат, защищавших гражданских, застрелил террориста, и отдыхающие с пляжа добрались до машин. Террористы продолжали стрелять по машинам, когда они уезжали, попав в масляный бак одной машины, что вызвало пожар и заставило гражданских спрятаться в кустах. Машина Эйн Галя на большой скорости уезжала с базы, когда заметила впереди засаду. Когда они приблизились, террористы начали стрелять по ним, ранив пассажиров, и машины развернулись и вернулись в "мигунит", где оставались вплоть до своей эвакуации в 14:30. Эйн Галь свидетельствовал: "Я помню, как пули влетали через лобовое стекло, а мы все опускали головы. Все эти "пинги" пуль, свистящих внутри машины".

В 09:00 на базу "Зиким" прибыло подкрепление ЦАХАЛ из разведывательного подразделения спецназа "Маглан" (в соответствии с отчетом расследования ЦАХАЛа, бойцы "Маглан" прибыли на базу "Зиким" около 10:00, – прим. ред.)

Они заняли позиции вдоль забора базы и начали эвакуацию солдат, включая сержанта Рон, которая была эвакуирована с раной головы в 09:14.

Жена военного раввина на базе, Михаль Элон, оказывала медицинскую помощь раненым солдатам и сама была ранена в руку, живот и бедро. Она свидетельствовала, что когда террорист вошел в комнату, она подумала, что это солдат и что он пришел помочь. "Но затем я внимательнее посмотрела на него, и он просто поднял оружие и выстрелил", – рассказала Михаль Элон.

Эпилог

Бои вокруг учебной базы "Зиким" и в районе Зиким продолжались еще несколько дней после эвакуации базы. 8 октября 2023 года сообщения о дальнейших "десантных высадках на оккупированных берегах" и "бойцах-коммандос бригад Аль-Кассам, участвующих в боях на военном объекте "Зиким"", были размещены в Telegram-канале Resistance News Network (прохамасовском канале, который собирает заявления нескольких групп и переводит их на английский язык).

Вечером того же дня были опубликованы новые сообщения террористов, заявлявших о высадке в этом районе бойцов спецназа ХАМАСа. Трое военнослужащих из подразделения "Маглан" были убиты в засаде 11 октября (отчет британского парламента не приводит их имена, – прим. ред.)

В общей сложности, на базе "Зиким" и в окружающем районе были убиты 10 военнослужащих в период с 7 по 11 октября. Остальные примерно 90 новобранцев, административный персонал и гражданские лица, находившиеся на базе, а также те, кто бежал с пляжа Зиким, были спасены 7 октября благодаря раннему предупреждению капитана Адира Абуди и принятым им решениям о замене новобранцев на охранных позициях офицерами и его приказу всем новобранцам и персоналу базы отступить с оружием в защищенные пространства.

В ходе боев на базе "Зиким" в "черную субботу" 7 октября 2023 года погибли:

Капитан Адир АБУДИ, 23 года, из Модиина, офицер Командования тылом.

Сержант Эден АЛОН-ЛЕВИ, 19 лет, из Нирит.

Старший сержант Янай КАМИНКА, 20 лет, из Цур-Адассы, служил в Командовании тылом.

Сержант Омри Нив ФАЙЕРШТЕЙН, 20 лет, из Гиватаима, спасатель из Командования тылом.

Лейтенант Адар БЕН-СИМОН, 20 лет, из Неве-Зива, Командование тылом.

Рядовой Нерия Аарон НАГАРИ, 18 лет, из Тальмона, спасатель из Командования тылом.

Лейтенант Ор МОЗЕС, из Ашдода, 22 года, заместитель командира роты спасателей Командования тылом.