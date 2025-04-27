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Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии арестовали 75 подозреваемых в терроре

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 апреля 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 08:09
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии арестовали 75 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии были арестованы около 75 разыскиваемых по подозрению в терроре и конфискованы более 40 единиц оружия.

В отчете также упомянуто о разрушении дома террориста в деревне Ар-Рам и аресте лидера террористической группировки в Балате (Шхем), а также об аресте в Калькилии террориста, планировавшего совершение нападения, и об обнаружении тайника с оружием в магазине женской одежды в Хевроне.

Израиль
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