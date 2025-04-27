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Израиль

Самолет Israir, вылетевший в Афины, вернулся в Израиль из-за технической неисправности

время публикации: 27 апреля 2025 г., 20:19 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 20:21
Самолет Israir, вылетевший в Афины, вернулся в Израиль из-за технической неисправности
Flash90/Olivier Fitoussi

Самолет авиакомпании Israir, совершавший рейс Тель-Авив – Афины, вскоре после вылета сообщил наземным службам о технической неисправности. Самолет развернулся над морем и вернулся в Израиль.

Наземные и чрезвычайные службы в международном аэропорту имени Бен-Гуриона были приведены в состояние повышенной готовности.

По информации N12, самолет совершил посадку в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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