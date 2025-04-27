Нетаниягу встретился с делегацией спецпредставителей десятков стран в ООН

В воскресенье, 27 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял в своей канцелярии в Иерусалиме делегацию спецпредставителей в ООН. Делегацию возглавлял постпред Израиля в ООН Дани Данон.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила: Нетаниягу рассказал представителям десятков стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки о борьбе Израиля на международной арене, о ходе войны в Газе и усилиях по освобождению заложников, а также о борьбе с антисемитизмом в мире.

Биньямин Нетаниягу ответил на вопросы, поблагодарил членов делегации за визит в Израиль и попросил рассказывать правду об Израиле в своих странах.