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Израиль

Нетаниягу встретился с делегацией спецпредставителей десятков стран в ООН

Биньямин Нетаниягу
Израиль
ООН
время публикации: 27 апреля 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 20:05
Нетаниягу встретился с делегацией спецпредставителей десятков стран в ООН
Фото: Мааян Туаф, GPO

В воскресенье, 27 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял в своей канцелярии в Иерусалиме делегацию спецпредставителей в ООН. Делегацию возглавлял постпред Израиля в ООН Дани Данон.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила: Нетаниягу рассказал представителям десятков стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки о борьбе Израиля на международной арене, о ходе войны в Газе и усилиях по освобождению заложников, а также о борьбе с антисемитизмом в мире.

Биньямин Нетаниягу ответил на вопросы, поблагодарил членов делегации за визит в Израиль и попросил рассказывать правду об Израиле в своих странах.

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