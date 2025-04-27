МАДА: во время посещения делегацией из Сирии гробницы Иофора была спасена жизнь одного из гостей
время публикации: 27 апреля 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 10:02
В субботу, 26 апреля, к гробнице Иофора (Итро, Шуайба) в Карней Хиттине, около Кфар-Зейтим в Галилее, прибыла делегация друзов, в состав которой входили почетные гости из Сирии.
Во время мероприятия у одного из участников, мужчины 57 лет, произошла внезапная остановка сердца. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА), сопровождавшая мероприятие, реанимировала этого человека и доставила его в больницу "Пория" в Тверии.
Судя по сообщению МАДА, жизнь этого человека сейчас вне опасности.