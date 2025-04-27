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Израиль

В Петах-Тикве задержан распространитель наркотика "Доктор"

Полиция
Наркотики
время публикации: 27 апреля 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 09:45
В Петах-Тикве задержан распространитель наркотика "Доктор"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании 41-летнего жителя Петах-Тиквы по подозрению в продаже наркотического вещества под кодовым названием "Доктор" (химическое соединение класса амфетаминов, психоделик – 2,5-диметокси-4-хлорамфетамин, DOC).

При обыске были найдены 122 грамма расфасованного по пакетикам наркотика "Доктор", а также 303640 шекелей наличными.

Суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 29 апреля 2025 года.

Израиль
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