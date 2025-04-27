В Петах-Тикве задержан распространитель наркотика "Доктор"

Полиция сообщила о задержании 41-летнего жителя Петах-Тиквы по подозрению в продаже наркотического вещества под кодовым названием "Доктор" (химическое соединение класса амфетаминов, психоделик – 2,5-диметокси-4-хлорамфетамин, DOC).

При обыске были найдены 122 грамма расфасованного по пакетикам наркотика "Доктор", а также 303640 шекелей наличными.

Суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 29 апреля 2025 года.